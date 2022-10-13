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Грибник споткнулся и упал на собственный нож в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Грибник споткнулся и упал на собственный нож в Новой Москве
Фото: Pexels
Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, квартал № 1 Карта всех событий

В Новой Москве грибник получил колото-резаную рану, когда упал на корзинку с добычей, из которой торчал его нож. Об этом стало известно в четверг, 13 октября.

Инцидент произошел в среду, 12 октября, в участке леса между деревнями Селятино и Рассудово в Новой Москве. Мужчина углубился в лесной массив, набрал полную корзину грибов, когда увидел на дереве крупный трутовик. Чтобы достать до него грибник встал на бревно, но поскользнулся и упал на свою корзинку. Из нее торчал ножик, которым мужчина собирал «дары леса».

В результате инцидента неудачливый «тихий охотник» получил колото-резаную рану груди. Пострадавший вызвал скорую и самостоятельно добрался до опушки, где его ждала медицинская бригада. Мужчину госпитализировали, сообщил «МК».

Другой несчастный случай произошел в Подмосковье. Убегая от разгневанной соседки по подъездной лестнице подросток споткнулся об таксу и упал. От полученных травм пострадавший скончался.

Новая Москва Лес несчастный случай Грибы нож
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