Подросток погиб, споткнувшись о таксу на лестнице в Подмосковье

Фото: СК РФ

Подросток погиб, убегая по лестнице от таксы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 26 сентября.

По ее словам, 24 сентября в вечернее время группа подростков проводила время в подъезде. Возмущенная шумом, на лестничную клетку вышла местная жительница с собакой, которая сделала замечание несовершеннолетним, сказав, чтобы те шли на улицу.

Подростки стали быстро спускаться по лестнице. Один из них, 15-летний юноша, попытался перепрыгнуть через стоящую на пути собаку. Молодой человек споткнулся и упал с лестницы вниз на площадку, ударившись головой о решетку, закрывающую окно.

На место происшествия вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи смогли только констатировать смерть юноши.

По данному факту Следственный комитет организовал проверку для выяснения обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Другой несчастный случай произошел в столице 21 сентября. Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко упал с лестницы на строящемся объекте и погиб.