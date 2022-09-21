Бывший ректор МАИ погиб в стенах родного ВУЗа

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Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко погиб, упав с лестничного пролета в здании института. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Несчастный случай произошел утром, когда 73-летний профессор упал с высоты нескольких лестничных пролетов. Геращенко, занимавший в последнее время должность советника ректора, получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти ученого, сообщил Telegram-канал «112».

Анатолий Геращенко являлся выпускником МАИ, работал в ВУЗе с 1977 года, занимал должность ректора с 2007 по 2015 год. Профессор имеет два ордена За заслуги перед Отечеством, а также являлся лауреатом государственных премий, как в области образования, так и науки и техники.

Еще один несчастный случай произошел 12 сентября. Женщина в Зеленограде провалилась в колодец.