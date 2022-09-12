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Женщина провалилась в колодец в Зеленограде

Евгений Белоусов
Происшествия
Женщина провалилась в колодец в Зеленограде
Фото: Pixabay
Панфиловский пр., 1 Карта всех событий

Женщина провалилась в колодец в Зеленограде. Об этом Вечерней Москве в понедельник, 12 сентября, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», глубина колодца, в который провалилась женщина, достигает трех метров. Потерпевшая находится в сознании. Сейчас предпринимаются попытки вытащить ее из колодца.

В конце августа глухонемой житель Приморского края отправился в лес за грибами и упал в открытый колодец. Всего в подземном плену грибник провел четыре дня. Чтобы не умереть от жажды пострадавший пил из лужи и ловил ртом капли дождя.

До этого стало известно, что мужчина провалился с чердака на первый этаж в столичном автосервисе. В результате падения мужчина сломал кости бедра и был госпитализирован.

Другой несчастный случай произошел в Пермском крае. Девочка упала в пожарный колодец и погибла.

Происшествия Зеленоград колодец Женщины
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