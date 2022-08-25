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Москвич провалился на первый этаж с чердака автосервиса

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич провалился на первый этаж с чердака автосервиса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Вешних Вод Карта всех событий

Москвич провалился на первый этаж с чердака автосервиса на северо-востоке столицы. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.

39-летний житель столицы пришел в автосервис, расположенный на территории бывшей военной части на улице Вешних Вод, чтобы помочь своему другу прибраться.

Когда мужчина прошел на чердак, доски пола не выдержали и пострадавший провалился на первый этаж.

В результате падения мужчина сломал кости бедра и был госпитализирован.

Позже выяснилось, что доски перекрытий прогнили, сообщает «МК».

Другой несчастный случай произошел в Пермском крае. Девочка упала в пожарный колодец и погибла.

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