Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вешних Вод Карта всех событий

Москвич провалился на первый этаж с чердака автосервиса на северо-востоке столицы. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.

39-летний житель столицы пришел в автосервис, расположенный на территории бывшей военной части на улице Вешних Вод, чтобы помочь своему другу прибраться.

Когда мужчина прошел на чердак, доски пола не выдержали и пострадавший провалился на первый этаж.

В результате падения мужчина сломал кости бедра и был госпитализирован.

Позже выяснилось, что доски перекрытий прогнили, сообщает «МК».

Другой несчастный случай произошел в Пермском крае. Девочка упала в пожарный колодец и погибла.