Названа основная версия гибели девочки в Пермском крае

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Волонтеры, работающие на месте происшествия, рассказали об основной версии гибели девочки. Об этом стало известно во вторник, 17 августа.

Местный житель рассказал, что, скорее всего, это был несчастный случай. Он заметил, что изначально крышка колодца, в который она упала, была открыта.

По мнению волонтеров, девочка упала в колодец и не смогла выбраться. Он находится в стороне от тропинки, возможно, поэтому никто не услышал ее криков.

— Воды там полтора метра, — сообщил мужчина корреспонденту «КП», — когда открыли крышку, собака взяла след и начала лаять.

После осмотра места следователями тело девочки отправили на экспертизу в Пермь. В результате исследования признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 12 августа. Шестилетняя девочка ушла в магазин за конфетой в Пермском крае и не вернулась. Ее тело обнаружили в пожарном колодце 14 августа. «Вечерняя Москва» писала об этом подробный материал.