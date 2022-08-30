Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пил из лужи: пропавший без вести мужчина четыре дня просидел в колодце

Степан Жирнов
Происшествия
Пил из лужи: пропавший без вести мужчина четыре дня просидел в колодце
Фото: vk / ПРОО «ПримПоиск»

Глухонемой житель Приморского края отправился в лес за грибами и упал в открытый колодец, в котором просидел четыре дня. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

Видео: vk / ПРОО «ПримПоиск»

Мужчина отправился приехал в район села Кневичи отдыхать на природе 17 августа. Он шел по лесу и искал грибы, когда случайно провалился в одну из открытых емкостей для мазута, которые были скрыты кустами и высокой травой.

Мужчина пролетел вниз около семи метров и упал, повредив ногу. Однако 37-летний пострадавший не отчаивался, а сразу же начал звать на помощь и стучать по стенам колодца. Потерпевший рассказал, что не мог слышать звуков снаружи колодца, и не знал, ищет ли его кто-нибудь.

Поисковые отряды вышли прочесывать местность в день пропажи. Однако несколько дней их труды не давали результата. Но потом спасатели обнаружили в лесу закрытый автомобиль мужчины.

Тщательно изучая округу около машины, поисковики услышали глухой стук и крики, после чего и обнаружили пострадавшего в одном из колодцев. Мужчину достали с помощью веревок.

Всего в подземном плену грибник провел четыре дня. Чтобы не умереть от жажды пострадавший пил из лужи и ловил ртом капли дождя. На данный момент, по информации со страницы поискового отряда ПРОО «ПримПоиск» в социальных сетях, мужчина немного хромает, но уже вернулся к нормальной жизни и даже вышел на работу.

В четверг, 25 августа, мужчина провалился с чердака на первый этаж в столичном автосервисе.

Лес Приморский край пропажа колодец Спасатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте