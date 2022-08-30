Пил из лужи: пропавший без вести мужчина четыре дня просидел в колодце

Фото: vk / ПРОО «ПримПоиск»

Глухонемой житель Приморского края отправился в лес за грибами и упал в открытый колодец, в котором просидел четыре дня. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

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Мужчина отправился приехал в район села Кневичи отдыхать на природе 17 августа. Он шел по лесу и искал грибы, когда случайно провалился в одну из открытых емкостей для мазута, которые были скрыты кустами и высокой травой.

Мужчина пролетел вниз около семи метров и упал, повредив ногу. Однако 37-летний пострадавший не отчаивался, а сразу же начал звать на помощь и стучать по стенам колодца. Потерпевший рассказал, что не мог слышать звуков снаружи колодца, и не знал, ищет ли его кто-нибудь.

Поисковые отряды вышли прочесывать местность в день пропажи. Однако несколько дней их труды не давали результата. Но потом спасатели обнаружили в лесу закрытый автомобиль мужчины.

Тщательно изучая округу около машины, поисковики услышали глухой стук и крики, после чего и обнаружили пострадавшего в одном из колодцев. Мужчину достали с помощью веревок.

Всего в подземном плену грибник провел четыре дня. Чтобы не умереть от жажды пострадавший пил из лужи и ловил ртом капли дождя. На данный момент, по информации со страницы поискового отряда ПРОО «ПримПоиск» в социальных сетях, мужчина немного хромает, но уже вернулся к нормальной жизни и даже вышел на работу.

В четверг, 25 августа, мужчина провалился с чердака на первый этаж в столичном автосервисе.