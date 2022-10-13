Почти 800 тысяч пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC

Фото: Пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались сервисом по бесконтактной активации билетов почти почти 800 тысяч раз с момента запуска функции. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 13 октября.

— Вот уже три месяца сервис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК. За это время им воспользовались почти 350 тысяч раз, а с начала работы функции — почти 800 тысяч раз, — говорится в сообщении.

При этом 83 процента пользователей Android активируют купленные в мобильном приложении ЦППК билеты на Горьковском направлении, 82 процента — на Павелецком, а 80 процентов — на Киевском.

В данный момент функцией могут воспользоваться пользователи смартфонов Android с модулем NFC. По мнению пассажиров, с помощью сервиса можно проходить на станцию проще и быстрее: достаточно открыть купленный билет на телефоне и всего один раз приложить его к валидатору или турникету.

11 октября в поездах на всех направлениях работы ЦППК стала доступна оплата проезда банковской картой. Оплатить проезд безналичным способом можно на всем маршруте следования.