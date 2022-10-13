Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти 800 тысяч пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC

Георгий Соланович
Город
Почти 800 тысяч пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC
Фото: Пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались сервисом по бесконтактной активации билетов почти почти 800 тысяч раз с момента запуска функции. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 13 октября.

— Вот уже три месяца сервис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК. За это время им воспользовались почти 350 тысяч раз, а с начала работы функции — почти 800 тысяч раз, — говорится в сообщении.

При этом 83 процента пользователей Android активируют купленные в мобильном приложении ЦППК билеты на Горьковском направлении, 82 процента — на Павелецком, а 80 процентов — на Киевском.

В данный момент функцией могут воспользоваться пользователи смартфонов Android с модулем NFC. По мнению пассажиров, с помощью сервиса можно проходить на станцию проще и быстрее: достаточно открыть купленный билет на телефоне и всего один раз приложить его к валидатору или турникету.

11 октября в поездах на всех направлениях работы ЦППК стала доступна оплата проезда банковской картой. Оплатить проезд безналичным способом можно на всем маршруте следования.

Статистика ЦППК Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте