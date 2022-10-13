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«Городская ферма» на ВДНХ проведет «Паполимпиаду» в честь Дня отца

Дарья Сорокина
Город
«Городская ферма» на ВДНХ проведет «Паполимпиаду» в честь Дня отца
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

«Городская ферма» на ВДНХ проведет мастер-классы и «Паполимпиаду» 15–16 октября в честь Дня отца. Об этом сообщили в пресс-службе центра в четверг, 13 октября.

— 15–16 октября в честь праздника на ферме пройдут тематические мастер-классы и «Паполимпиада», где папы смогут проверить свои силы и побороться за ценные призы, — например, возможность ходить на ферму бесплатно до конца года, — говорится в сообщении.

Посетители смогут поучаствовать в перетягивании каната 16 октября в 13:00, 15:00 и 17:00. Также в 14:00 и 16:00 гости смогут попробовать силы в соревнованиях по мини-футболу.

Наконец, состоятся мастер-класс от фермера по созданию свечей из вощины, а также мастер-классы «Рисование листьями», «Самолет из сена» и «Открытка папе», передает Telegram-канал фермы.

16 октября папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии». Развлекательная программа начнется в 13:00.

Для посетителей будут доступны бесплатные цифровые квесты «Школа разведчиков». Общий маршрут включает осмотр танковой, авиационной, транспортной локаций, а недавно в музее был запущен новый — по военно-морской и японской локациям.

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