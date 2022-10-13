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Украина запретила связанным с Россией компаниям участвовать в публичных закупках

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Украина запретила связанным с Россией компаниям участвовать в публичных закупках
Фото: president.gov.ua

Правительство Украины запретило компаниям, связанным с Россией или Белоруссией, участвовать в публичных закупках. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа.

— Украинский кабмин запретил всем государственным заказчикам осуществлять закупки у поставщиков, связанных с Россией или Белоруссией. Это касается как органов власти, так учреждений и предприятий, — сказала парламентарий.

Соответствующий закон «О публичных закупках», по данным ТАСС, вступил в силу 12 октября. Депутат подчеркнула, что связанные с Россией и Белоруссией предприятия до сих пор участвуют в тендерах и даже выигрывают их. Так, отметила Пидласа, с марта по июль они стали победителями тендеров на сумму более четырех миллионов долларов.

7 октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также гастроли певцов из России.

Законопроект был зарегистрирован в конце мая, а в июне его приняли. Исключение, согласно закону, предполагалось для бывших граждан России, которые в данный момент имеют украинский паспорт, а также для российских артистов, осудивших СВО.

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