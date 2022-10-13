В Счетной палате предупредили о снижении пенсионных баллов у части россиян

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Рост до 1,917 миллиона рублей предельной величины базы для начисления страховых взносов, которые работодатели с 2023 года начнут уплачивать единым платежом, приведет к уменьшению пенсионных прав у части граждан. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

— (Новый — прим. «ВМ») размер базы определен, исходя из прогнозной среднемесячной зарплаты в России и коэффициента 2,3. При этом применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3 процента, — сказал эксперт.

Уточняется, что в 2022 году база по страховым взносам в Пенсионный фонд (ПФР) составляет 1,565 миллиона рублей. Однако в 2023-м данный показатель должен увеличиться на 22,5 процента.

Каждый год трудовой деятельности, согласно балльной системе расчета пенсий, оценивается в пенсионных баллах. Их число зависит от ежегодных сумм отчислений страховых взносов с заработной платы.

Так, с 2021 года за год доступно максимальное получение 10 баллов. Для этого годовая зарплата должна быть равна предельной базе или выше нее.

Для того чтобы баллы не снизились по сравнению с прошлым годом, окладу следует вырасти как минимум на тот же процент, на сколько растет база. Размер среднемесячной начисленной зарплаты на 2023 год, согласно оценкам Минэкономразвития, ожидается на уровне 69 452 рубля.

При этом применение повышающих коэффициентов, по данным Счетной палаты, уменьшило пенсионные права граждан на 13 процентов. Так, если бы к предельной величине базы повышающий коэффициент не применялся, граждане с зарплатой на уровне среднемесячной в стране за 2015–2022 годы могли бы сформировать 52 балла, а фактически получили только 41 балл, передает РБК.

Страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8 процента. Подобное позволит увеличить их средний размер до 21 864 рублей — выше уровня инфляции 2022 года.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как еще законным методом можно повысить свою пенсию. Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына подчеркнула, что самый логичный способ увеличения пенсии заключается в продолжении работы.