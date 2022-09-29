Россиянам напомнили о способах законно повысить пенсию

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Министр труда России Антон Котяков заявил, что страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8 процента. Подобное позволит увеличить их средний размер до 21 864 рублей — выше уровня инфляции 2022 года. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как еще законным методом можно повысить свою пенсию.

Как увеличить трудовую пенсию?

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына подчеркнула, что самый логичный способ увеличения пенсии заключается в продолжении работы.

— Когда вы продолжаете работать, то у вас потом пенсия индексируется после окончательного выхода на пенсию, затем пенсия пересчитывается в соответствии с тем, что человек заработал в эти пенсионные годы, — пояснила она.

Также эксперт обозначила и другие способы увеличения пенсии:

изучить свой трудовой стаж и добавить упущенные годы (в случае их наличия);

изучить социальные выплаты и льготы, которые могут быть предоставлены человеку.

По словам специалиста, для восстановления упущенного стажа необходимо предоставить документы и справки, подтверждающие это. Говоря о других социальных выплатах, эксперт упомянула различные льготы. Однако данным вопросом занимается не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты РФ, уточнила она.

— Если у людей есть какие-то права на определенные выплаты или льготы, например, инвалидные. Такие возможности тоже существуют, но не все о них знают и не все могут ими пользоваться по каким-то объективным обстоятельствам, — сказала профессор.

В частности, человеку могут предоставить:

бесплатные путевки (к примеру, в санатории);

бесплатный проезд на общественном транспорте.

Кроме того, собеседница «ВМ» отметила важность место проживания человека. К примеру, в Москве пенсионеры могут посещать экскурсии на бесплатной основе. Независимый финансовый советник Сергей Кикевич в свою очередь обозначил «ВМ» два пути увеличения пенсии:

улучшение условий трудовой пенсии;

создание пенсионных накоплений.

Говоря о солидарной (трудовой) системе пенсионных начислений, эксперт напомнил, что она появилась еще в советский период.

— Но с ней в последнее время возникли проблемы, потому что продолжительность жизни растет, количество трудящихся наоборот уменьшается, не получается работать по старой схеме, когда работающие люди совместно «скидывались», и на эти деньги пенсионеры могли жить, — сказал он.

Тем не менее специалист рекомендует следить за своей трудовой пенсией, поскольку другие сбережения не всегда могут быть гарантированы на 100 процентов. Так, гражданам рекомендуется легально работать, получая белую зарплату.

— Важно получать официальную зарплату, тогда работодатель за вас будет отчислять в ПФР средства, а вам будут начисляться пенсионные баллы. По существующей системе необходимо накопить определенное количество баллов, не менее 30, и иметь трудовой стаж не менее 15 лет, — отметил Кикевич.

Людям, работающим в бизнес-сфере, рекомендуется легализовать свою предпринимательскую деятельность, получив статус ИП (индивидуальный предприниматель — прим. «ВМ»).

— Если вы предприниматель, у вас малый бизнес, то желательно его тоже легализовать. Например, получить статус ИП, тогда пенсионные отчисления идут на ежегодной основе. Они небольшие, суммарно человек платит 30 с небольшим тысяч рублей. У официально трудоустроенных шанс получать большее количество баллов выше, чем у ИП. Но при этом ИП намного выгоднее, чем самозанятость, — заявил специалист.

Что такое накопительная пенсия?

Кикевич выразил мнение, что накопительная пенсия является важным компонентом для создания финансовой подушки безопасности в пожилом возрасте.

— В идеальной ситуации надо стремиться к тому, чтобы у вас 50 процентов средств было за счет трудовой пенсии, другие 50 процентов — за счет накопительной. Если такое случается, то вы будете получать примерно 80 процентов от той зарплаты, к которой вы привыкли. Это называется коэффициентом замещения, — рассказал он.

При этом эксперт напомнил, что до 2014 года государство автоматически начисляло средства для создания накопительной части, однако на данный момент подобного не существует. В связи с этим специалист рекомендует самостоятельно вкладывать свои деньги.

— Главный совет — начать делать хотя бы небольшие накопления, как можно раньше. Чем больше срок вклада, тем больше можно заработать. Даже если чуть-чуть откладывать, условно пять процентов от зарплаты, — отметил Кикевич.

Так, в качестве рекомендаций Кикевич выделяет:

создать собственных пенсионных накоплений;

вложить деньги в Сбербанк;

приобрести облигации федерального займа;

вложить средства в индексные фонды.

Однако финансовый советник не рекомендует вкладывать средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на длинный срок, поскольку там деньги проигрывают инфляции, постепенно обесцениваясь. В качестве хорошей альтернативы для вложения собственных средств специалист отмечает ВЭБ.