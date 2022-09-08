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«Приватизация» пенсионных накоплений: что это такое и куда их можно инвестировать

Илья Ашуров

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Финансы
«Приватизация» пенсионных накоплений: что это такое и куда их можно инвестировать
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министерство финансов предложило провести «приватизацию» пенсионных накоплений и разрешить гражданам самостоятельно их инвестировать. О том, что это будет означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

Зачем «приватизировать» пенсии

В предложенной ведомством инициативе речь идет только об одной составляющей обязательного пенсионного страхования (ОПС) — накопительной. Она была заморожена в 2014 году. Под «приватизацией» пенсии понимается переход в собственность граждан именно ее накопительной части, что, в свою очередь, позволит распоряжаться этими средствами более свободно.

— Фактически «приватизация» означает смену статуса собственности накоплений в НПФ (негосударственный пенсионный фонд — прим. «ВМ»). То есть деньги официально перейдут в собственность граждан, а значит — они полностью получат право распоряжения над ними, — объясняет «ВМ» профессор Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Механизм распоряжения накопительной частью пенсии пока не прописан. Однако, как отмечает эксперт, при воплощении идеи в жизнь граждане смогут выбирать инструменты управления их средствами — от консервативных до рискованных. Сейчас они могут только переводить свои накопления из одного НПФ в другой.

В Минфине полагают, что реализация меры позволит повысить дополнительный пенсионный доход граждан до 9,1 процента в 2025 году и до 10,8 процента в 2030 году.

Размер накопительной части пенсии

Пенсия россиян делится на две части — страховую и накопительную. Страховая пенсия состоит из фиксированной суммы и баллов, которые зависят от трудового стажа и доходов.

Накопительная пенсия формируется из взносов работодателей: они обязаны уплачивать в ПФР 22 процента от зарплаты каждого сотрудника.

До 2014 года 16 процентов такого взноса шли на формирование страховой пенсии, оставшиеся 6 процентов — накопительной. В 2014 году накопительную часть пенсии заморозили («заморозка» продлится как минимум до 2024 года), с этого момента все 22 процента идут в счет страховой пенсии.

Важно понимать, что управлять страховой частью пенсии граждане не могут, так как она всегда находится в распоряжении ПФР. В свою очередь пенсионные накопления можно перевести другому страховщику, например, в НПФ.

— Минфин предложил позволить гражданам инвестировать накопительную часть пенсии. То есть те самые средства, которые сформировались у граждан до 2014 года из 6-процентных взносов, — пояснил Сафонов.

Узнать размер накопительной пенсии можно в личном кабинете на портале ПФР.

Как выгодно инвестировать пенсию

Минфин еще только занимается разработкой критериев, по которым будет определятся порядок инвестирования накопительной пенсии. В настоящее время, как напомнил собеседник «ВМ», в России есть три программы, связанные с накопительной пенсией:

  • добровольная — гражданин сам договаривается с НПФ и выбирает, в какие бумаги будут вложены его средства;
  • корпоративная — компания-работодатель управляет накопительной пенсией за сотрудника;
  • внутри ОПС — гражданин оставляет средства в ПФР или выбирает, в какой НПФ их вложить.

Как отмечает Сафонов, в нынешних условиях вложение средств в НПФ в большинстве случаев невыгодно и обеспечивает доходность ниже, чем те инструменты, которыми можно управлять самостоятельно. Почему так выходит?

— Негосударственные фонды берут деньги за управление, плюс отчисляют процент инвестиционной компании. То есть из ваших доходов вычитается маржа посредников. Доходность в таком случае, как правило, бывает ниже уровня реальной инфляции, — отвечает эксперт.

В таком случае возникает вопрос: как разумно инвестировать пенсионные накопления? В новую модель управления накопительной пенсией могут войти банки и страховые компании. Тогда инструментарий значительно расширится.

— В таком случае система инвестирования накоплений станет более привлекательной для людей, так как в ней появятся более конкурентные продукты. Так или иначе, следует знать базовое правило: инвестиция окажется выгодной, если гарантирует доход выше реальной инфляции, — заключил собеседник «ВМ».

По прогнозам Банка России, уровень инфляции в стране в 2022 году составит 12–15 процентов.

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