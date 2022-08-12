Экономист Сафонов напомнил о трех главных льготах для пенсионеров в Москве

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Российские пенсионеры имеют разный набор льгот в зависимости от региона проживания. О трех главных преференциях для столичных пенсионеров «Вечерней Москве» рассказал профессор Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Льгота на имущественный налог

Самая популярная и существенная льгота, которую могут получить московские пенсионеры, связана с налогом на имущество. По словам эксперта, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на квартиру, жилого дома и гаража.

— Это самая распространенная льгота, потому что большинство пенсионеров владеют недвижимостью и могут ей воспользоваться, — говорит Сафонов. — Но есть ситуация, при которой в ее получении могут отказать: если недвижимость используется в коммерческих целях.

Транспортная льгота

Этот вид льготы устанавливается на региональном уровне. На практике это означает, что в каждом субъекте она реализуется по-разному.

— Например, в Москве и области есть соцкарта, которая позволяет пенсионерам бесплатно ездить на общественном транспорте. А в некоторых регионах проезд только частично субсидируют, — поясняет собеседник «ВМ».

Таким образом, московские пенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом (метро, автобусы и троллейбусы), а также ездить на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах.

Оформить соцкарту москвича можно в любом центре госуслуг «Мои документы».

Налоговый вычет

Пенсионеры имеют уникальную возможность получить вычет и вернуть налоги за годы до покупки квартиры. Вот как это работает: например, пенсионер купил квартиру в 2022 году, а на пенсию вышел годом ранее. В таком случае он может вернуть уплаченные за несколько лет до покупки квартиры НДФЛ — 2019–2021 годы. Так, при условной зарплате 30 тысяч рублей сумма вычета составит 140 400 рублей (ставка НДФЛ — 13 процентов).

Как видно, сумма вычета может оказаться довольно большой, что делает эту льготу весьма привлекательной. Однако, как отмечает Сафонов, ею не так часто пользуются:

— Для того чтобы воспользоваться этой льготой, нужно купить квартиру. То есть у пенсионера должна быть деньги. А у нас большинство пенсионеров (около 90 процентов) — это лица, которые получают пенсию на уровне прожиточного минимума. Отсюда слабая распространенность этой льготы. Она вроде как есть, но реально ею воспользоваться очень сложно.