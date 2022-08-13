Названы профессии с самыми большими пенсиями в России

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На самые большие пенсии могут претендовать космонавты, летчики-испытатели, военные и граждане, имеющие особые заслуги перед государством. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Прежде всего стоит отметить, что в России есть два вида пенсий по старости: страховая и социальная. К ним также могут прибавляться разного рода надбавки. Большинство граждан нашей страны получают страховую пенсию, размер которой зависит от трудового стажа и пенсионных коэффициентов. По данным Росстата, средний размер назначенных в 2021 году пенсий составил 16 641 рубль. Максимальный размер страховой пенсии выше более чем в два раза.

— В среднем максимальная страховая пенсия при высокой зарплате, стаже не менее 40 лет и большом пенсионном коэффициенте составит порядка 36 тысяч рублей, — отмечает Сафонов.

Однако есть пенсии, которые могут превышать «максимальные» на несколько порядков. Например, космонавты получают пенсию в 446 тысяч рублей. Это рекордная пенсия, которая по большей части состоит не из страховой выплаты от Пенсионного фонда, а из государственной надбавки.

— Космонавты получают такую большую пенсии не из-за размера своей зарплаты, а из-за социального статуса, который гарантирует им государственную надбавку. Таким образом, самые высокие пенсии — это статусные пенсии. На них претендуют лица, имеющие особы заслуги перед государством: военные, летчики-испытатели, ученые и так далее, — поясняет собеседник «ВМ».

Получение страховой пенсии по старости предполагает соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и пенсионных баллов. Однако порой стажа и баллов может не хватить. О том, как его «докупить», — в материале «ВМ».