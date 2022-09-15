Какие льготы положены предпенсионерам

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В некоторых случаях люди предпенсионного возраста имеют право начать досрочно получать пенсионные выплаты. Кроме того, им положены некоторые другие преференции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Собеседница «ВМ» отметила, что для многих людей предпенсионного возраста представляет сложность поиск работы, поэтому они имеют право начать получать пенсию досрочно.

— Предпенсионерами считаются те граждане, которым до пенсии осталось пять лет. Сейчас много таких граждан не могут найти работу. И первая льгота — возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее чем за два года до наступления официального пенсионного возраста. Если предпенсионер был сокращен на работе или компания была реорганизована и человек потерял работу, он подает документы в службу занятости. Если по предложениям службы занятости он не может найти подходящую вакансию (или его не берут, или их просто нет), то в этом случае Пенсионный фонд имеет право назначить пенсию по старости раньше на два года, — рассказала эксперт.

По словам специалиста, для получения любых льгот предпенсионеру важно получить этот статус официально — для этого необходимо заполнить форму на сайте mos.ru.

Помимо возможности досрочного выхода на пенсию, предпенсионеры в Москве имеют право практически на те же права, что и пенсионеры, уточнила эксперт.

— Предпенсионеры имеют определенные налоговые льготы. Также им положен бесплатный проезд на наземном транспорте, в метро, на МЦК и электричках. Еще они имеют право на санаторно-курортное лечение и возмещение проезда до места лечения, но только по медицинским показаниям. Также возможно изготовление стандартных зубных протезов из недорогих материалов. Это тоже будет бесплатно, если есть статус предпенсионера, — перечислила Финогенова.

Если у человека есть в собственности квартира или жилой дом, он может не платить за него налог, заметила специалист. Если квартир в собственности несколько, предпенсионер должен выбрать только одну квартиру и один дом, уточнила эксперт.

Также, по словам Финогеновой, возможны и региональные льготы, которые отличаются в разных местах.

— В каких-то регионах предпенсионер может и не иметь права на бесплатное курортное обслуживание. В некоторых регионах есть льготы по оплате транспортного налога. Иногда оплачивают только какую-то часть проезда на общественном транспорте, но не всю сумму. Так что все зависит от региона, — резюмировала специалист.