Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Какие льготы положены предпенсионерам

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие льготы положены предпенсионерам
Фото: Pixabay

В некоторых случаях люди предпенсионного возраста имеют право начать досрочно получать пенсионные выплаты. Кроме того, им положены некоторые другие преференции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Собеседница «ВМ» отметила, что для многих людей предпенсионного возраста представляет сложность поиск работы, поэтому они имеют право начать получать пенсию досрочно.

— Предпенсионерами считаются те граждане, которым до пенсии осталось пять лет. Сейчас много таких граждан не могут найти работу. И первая льгота — возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее чем за два года до наступления официального пенсионного возраста. Если предпенсионер был сокращен на работе или компания была реорганизована и человек потерял работу, он подает документы в службу занятости. Если по предложениям службы занятости он не может найти подходящую вакансию (или его не берут, или их просто нет), то в этом случае Пенсионный фонд имеет право назначить пенсию по старости раньше на два года, — рассказала эксперт.

По словам специалиста, для получения любых льгот предпенсионеру важно получить этот статус официально — для этого необходимо заполнить форму на сайте mos.ru.

Помимо возможности досрочного выхода на пенсию, предпенсионеры в Москве имеют право практически на те же права, что и пенсионеры, уточнила эксперт.

— Предпенсионеры имеют определенные налоговые льготы. Также им положен бесплатный проезд на наземном транспорте, в метро, на МЦК и электричках. Еще они имеют право на санаторно-курортное лечение и возмещение проезда до места лечения, но только по медицинским показаниям. Также возможно изготовление стандартных зубных протезов из недорогих материалов. Это тоже будет бесплатно, если есть статус предпенсионера, — перечислила Финогенова.

Если у человека есть в собственности квартира или жилой дом, он может не платить за него налог, заметила специалист. Если квартир в собственности несколько, предпенсионер должен выбрать только одну квартиру и один дом, уточнила эксперт.

Также, по словам Финогеновой, возможны и региональные льготы, которые отличаются в разных местах.

— В каких-то регионах предпенсионер может и не иметь права на бесплатное курортное обслуживание. В некоторых регионах есть льготы по оплате транспортного налога. Иногда оплачивают только какую-то часть проезда на общественном транспорте, но не всю сумму. Так что все зависит от региона, — резюмировала специалист.

Пенсионеры Предпенсионеры Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте