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Эксперт Рязанский назвал условие, при котором могут удержать часть пенсии

Анастасия Харламова

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Эксперт Рязанский назвал условие, при котором могут удержать часть пенсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Часть пенсионной выплаты могут удержать при наличии у человека задолженности. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его словам, в России запрещено взыскивать с пенсий более 50 процентов в сумму долга на законодательно уровне.

— Пенсия уменьшается на тот долг, который обязан выплатить пенсионер. Однако если он превышает 50 процентов от пенсии, то его удерживают частями. В моей практике были ситуации, когда у пенсионера-должника вычитали 75 процентов от пенсии. Это незаконно. Сейчас в России есть закон, который четко регулирует эти моменты, — объяснил Рязанский.

Эксперт подчеркнул, что пенсионеру не нужно ждать, когда его долг перейдет в работу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В этом случае он может остаться без средств к существованию. Кредитная организация может пойти навстречу должнику и предложить реструктуризацию задолженности.

— Отмечу, что после вычета 50 процентов в счет суммы долга у пенсионера может остаться на жизнь сумма, которая меньше прожиточного минимума. В такой ситуации я рекомендую обращаться напрямую в банк или кредитную организацию, в которой у гражданина долги, и пытаться договориться на более приемлемую выплату, — посоветовал Рязанский.

Также эксперт рассказал «Вечерней Москве», почему могут уменьшить размер пенсии, а также назвал способ ее законно проиндексировать.

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