Почему могут уменьшить пенсию и куда в этом случае обращаться

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Пенсионные выплаты могут уменьшить только по решению суда. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

— Пенсию могут уменьшить только по решению суда. Оно должно доказывать, что пенсионер неправильно оформил документы или заведомо подделал факты биографии, благодаря чему получал повышенные выплаты. Других оснований для ее уменьшения не существует, — объяснил Рязанский.

Эксперт посоветовал пенсионерам сразу же обращаться в Пенсионный фонд России при выплатах меньше положенного.

— Отмечу, что если пенсионер получил пенсию меньше, чем ему полагается, то он должен обратиться в Пенсионный фонд. В том числе это можно сделать через личный кабинет дистанционно. По требованию пенсионера сотрудники дадут выписку с его начислениями. Этот алгоритм прописан в законодательстве РФ. Такие вопросы решаются всегда в пользу человека, — отметил Рязанский.

Собеседник «ВМ» напомнил, что работающие пенсионеры могут проиндексировать свою пенсию. Выплаты будут увеличены, уменьшать их не имеют права, подчеркнул эксперт.

— В случае когда пенсионер вышел на работу, ему не могут уменьшить пенсионные выплаты. Более того, они могут проиндексировать пенсию. Для этого нужно уволиться на какое-то время, а потом оформиться вновь. Это абсолютно законная формула. Так делают многие россияне, — заверил Рязанский.

А финансовый советник глав семей Алексей Родин в разговоре с «ВМ» объяснил, как россияне будут получать пенсию на иностранные счета. Также эксперт обозначил страны, в которых будет возможно получать пенсионные выплаты.