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Эксперт объяснил, как россияне будут получать пенсию на иностранные счета

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, как россияне будут получать пенсию на иностранные счета
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Проживающие за рубежом россияне, имеющие право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законами и международными соглашениями России, смогут получать их на иностранные банковские счета. Подобное нововведение упростит международные переводы для российских пенсионеров. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил финансовый советник Глав семей Алексей Родин.

— За пределами Российской Федерации проживает более трех сотен тысяч российских пенсионеров и бюджетников в 133 странах, в адрес которых государство регулярно осуществляет пенсионные и социальные выплаты. До февраля 2022 года пенсию можно было получить на карты VISA и Mastercard, а также переводом на счет в зарубежном банке. В текущем году в результате санкций выплаты пенсионерам указанными способами оказались невозможны, — разъяснил он.

Собеседник «ВМ» заявил, что некоторые пенсионеры остались без пенсий, поскольку существовал запрет на отправку средств на зарубежные счета. По его словам, новый порядок кардинально изменил сложившуюся ситуацию.

— Пенсионеры столкнулись с проблемой перечисления полученных в России пенсий на свои зарубежные счета. В настоящее время правительство РФ изменило порядок получения социальных выплат проживающим за границей. На основании заявления гражданина пенсии и пособия могут зачислиться на счета в иностранных банках в российской валюте, — сказал Родин.

Также эксперт обозначил страны, в которых будет возможно получать пенсионные выплаты.

— Судя по всему, эта схема будет работать с банками дружественных стран, которые принимают рублевые платежи из России. К примеру, с банками Узбекистана, Казахстана и других стран бывших союзных республик. Многие банки позволяют открывать счета удаленно, — рассказал специалист.

Родин подчеркивает, что ситуации с выплатами на зарубежные счета достаточно усложнились в свете последних событий, однако подобная инициатива облегчит жизнь пожилым россиянам.

— Неудобство тут очевидно — дополнительные транзакционные издержки, которые лягут на плечи пенсионера. Однако в нынешнее время все трансграничные платежи усложнились. Благо пенсионеру самому теперь не требуется изыскивать возможность переводить деньги за рубеж. После снятия санкционных ограничений с финансовой системы России выплата пенсий будет восстановлена, а образовавшиеся задолженности — выплачены, — подытожил он.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие налоговые вычеты и льготы могут получить пенсионеры.

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