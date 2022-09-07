«Законная формула»: эксперт Рязанский объяснил, как работающим пенсионерам проиндексировать пенсию

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Работающие пенсионеры могут проиндексировать свою пенсию. Об этом «Вечерней Москве» сообщил председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

— В случае когда пенсионер вышел на работу, ему не могут уменьшить пенсионные выплаты. Более того, они могут проиндексировать пенсию, — сказал эксперт.

Он уточнил, что для этого необходимо уволиться на какое-то время, а потом оформиться вновь. Рязанский подчеркнул, что это является абсолютно законной формулой, которой пользуются многие россияне.

До этого Рязанский сообщил «ВМ», что на введение дополнительной пенсии в бюджете страны может не хватить средств. Более реальным вариантом могла бы быть индексация пенсий.

По его словам, пока идея тринадцатой пенсии находится в стадии разработки. Рязанский подчеркнул, что такое предложение требует консолидированной поддержки в правительстве, чего, скорее всего, не произойдет: на эти цели нужно порядка 650 миллиардов рублей. В осеннюю сессию государство с большой долей вероятности не сможет выделить такие деньги на эти цели, заметил специалист.