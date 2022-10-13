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Минобороны впервые опубликовало видео удара боеприпасом «Ланцет» по ВСУ

Дарья Сорокина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны впервые опубликовало видео удара боеприпасом «Ланцет» по ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Минобороны показало видео с эпизодами уничтожения бронетехники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет».

— В результате применения БПЛА уничтожены несколько танков, самоходные артиллерийские установки, колесная техника, в том числе поставляемые странами НАТО, — говорится в сообщении.

Видео: Минобороны РФ

Кадры были записаны с головки самонаведения дрона, который, в частности, подлетал к внедорожнику с бойцами ВСУ. Общий район захваченной цели уже фиксировался с другого беспилотника.

Уточняется, что в этот момент в автомобиль влетает «Ланцет» и подрывает его. Также на кадрах видно, что ударный дрон был замечен солдатами ВСУ, которые поспешили укрыться, но их все равно накрыла взрывная волна, передает Telegram-канал ведомства.

Также Минобороны показало видео срыва атаки ВСУ в Херсонской области. На кадрах видно, как армия Украины предприняла попытку атаковать позиции российских подразделений, однако встретили отпор.

В результате российская армия ликвидировала четыре танка, пять БМП и свыше 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав наступление со стороны Украины.

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