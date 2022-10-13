Контролеры проверили почти 90 тысяч единиц наземного транспорта Москвы в сентябре

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» в сентябре проверили 87 тысяч единиц наземного транспорта Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— В сентябре контролеры проверили 87 тысяч единиц наземного транспорта. По данным за сентябрь 2022 года, после проверок количество оплаченных поездок растет в среднем на 20 процентов, — говорится в сообщении.

Помимо проверок оплаты проезда, контролеры следят за обстановкой в транспорте, тем самым обеспечивая безопасность пассажиров. Так, каждый день за безопасностью следят более 250 контролеров «Организатора перевозок», сообщается в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что в преддверии начала сезонных заболеваний в Москве усилили контроль за санитарным состоянием автобусов и электробусов.

В рамках работ специалисты будут проводить внешнюю очистку транспорта, а также уборку в салоне автобусов и электробусов. Для безопасности горожан контактные поверхности будут дезинфицироваться безопасными средствами.