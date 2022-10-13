Маршруты нескольких автобусов поменялись в районе станции МЖД Внуково

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Внуково Карта всех событий

Маршруты автобусов изменились в районе станции Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— Изменяются маршруты в районе станции Внуково. (Автобус № — прим. «ВМ») 166 продлевается с остановками по новой дороге от платформы Мичуринец до станции Внуково; (Автобус № — прим. «ВМ») 870 — остановка «Станция Внуково» переносится на Железнодорожную улицу, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что на Рябиновой улице с 8 октября начнет работу новая автобусная остановка «Очаковский путепровод». Ею смогут воспользоваться автобусы № 554, 575, 779 и 781 при курсировании в сторону Можайского шоссе.

Кроме того, с 8 октября в Москве изменились автобусные маршруты у станции метро «Медведково». Так, маршрут № 50 вместо Осташковской улицы будет проходить через Широкую улицу и проезд Шокальского.