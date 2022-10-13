В Госдуме объявили об отсрочке от мобилизации для отцов с тремя детьми

Фото: Пресс-служба Госдумы

Минобороны скорректировало критерии предоставления отсрочки от мобилизации, распространив ее на отцов с тремя детьми до 16 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в четверг, 13 октября.

— Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации, — цитирует Картаполова «Парламентская газета».

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Разъяснения должны в первую очередь касаться тех, кто обучается по очной и очно-заочной формам в системах среднего и высшего образования в российских вузах.