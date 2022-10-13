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Миллер заявил, что большая часть трубы «Северного потока» заполнена водой

Георгий Соланович
Экономика
Миллер заявил, что большая часть трубы «Северного потока» заполнена водой
Фото: roscongress / Сергей Куликов

Нитки газопровода «Северный поток» в данный момент на большом протяжении заполнены водой. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер в четверг, 13 октября.

— Понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, — сказал руководитель компании.

Он уточнил, что, по данным экспертов, для восстановления работы трубопровода потребуется отрезать большой кусок трубы на значительном расстоянии и фактически строить новый участок.

Кроме того, для восстановления поврежденной трубы потребуется поднимать ее на поверхность, добавил он. Ситуация осложняется заполнением нитки морской водой на протяжении сотен километров, сказал Миллер в эфире Первого канала.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита газа с «Северных потоков» можно перенести в регион Черного моря и Турции.

При этом поврежденные нитки «Северных потоков», по словам президента, можно отремонтировать. Однако это будет иметь смысл лишь в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Алексей Миллер Энергетика Северный поток
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