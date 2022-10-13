В Британии потребовали раскрыть «тайные» активы Елизаветы II

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Надзорный орган Великобритании может впервые в истории обязать Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) раскрыть инвестиционную прибыль королевы Елизаветы II.

Официально монарх не раскрывала своих доходов, однако исследование издания The Guardian, датируемое 2021 годом, показало, что она могла скрыть часть своих инвестиционных прибылей. Расследование получило продолжение после смерти монарха — недавно та же газета сообщила, что BEIS на протяжении почти двух лет отказывалось предоставлять документы, связанные с «тайными» доходами королевы.

В связи с этим британский орган по надзору за прозрачностью информации пригрозил судебным иском министерству, а также обязал его ответить на запрос до конца октября. По открытым данным, активы Елизаветы II делились на две части — ее собственность (меньшая часть) и «владения короны», которые представляют собой различные виды недвижимости и земельных владений общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.

Все это принадлежит действующему монарху (после коронации «владения» перейдут Карлу III). Документ, в котором будет описано, какие активы достанутся членам королевской семьи после смерти Елизаветы II, остается в тайне.

При этом ко второй части активов относятся десятки зданий в центре Лондона, ретейл-парки и торговые центры, а также морское дно. Все это ежегодно приносит около 400 миллионов евро прибыли.

Данная сумма перечислялась в бюджет страны, а правительство после этого выделяло королевской семье 25 процентов от нее, передает РБК.

29 сентября Национальный архив Шотландии опубликовал официальное свидетельство о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, в котором называется причина смерти монархини.

Согласно документу, 96-летняя Елизавета II скончалась от «старости». В свидетельстве также называется точное время смерти королевы: она скончалась 8 сентября в 17:10 по московскому времени.