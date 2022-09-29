Власти Великобритании раскрыли причину смерти Елизаветы II

Фото: twitter/RoyalFamily

Национальный архив Шотландии опубликовал официальное свидетельство о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, в котором называется причина смерти монархини.

Согласно документу, 96-летняя Елизавета II скончалась от «старости». В свидетельстве также называется точное время смерти королевы — она скончалась 8 сентября в 17:10 по московскому времени. Примечательно, что информация о ее смерти появилась в СМИ спустя более трех часов.

Фото: Telegram / РИА Новости

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. На церемонии прощания было много трогательных моментов. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.

За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.