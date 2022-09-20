Слезы Меган Маркл и записка Карла III: самые трогательные моменты похорон Елизаветы II

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Накануне Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. На церемонии прощания было много трогательных моментов. О самых ярких из них — в материале «Вечерней Москвы».

Записка Карла

Члены королевской семьи уже несколько десятилетий соблюдают одну неофициальную традицию: во время церемонии прощания они оставляют личные рукописные записки на гробу умершего. Елизавета II проделывала это дважды — в 2002 году на похоронах матери и год назад, когда хоронила своего мужа — принца Филиппа.

Во время прошедшего 19 сентября траурного мероприятия новоиспеченный король Карл III также оставил свою записку на гробу матери. Текст послания оказался довольно сдержанным, но от того не менее трогательным: «С нежными воспоминаниями и любовью, Карл К.» (в оригинале — In loving and devoted memory. Charles R.).

Записка демонстрирует, что Карл уже вступил на британский престол. Дело в том, что используемая им буква R означает Rex, что переводится с латыни как «король». Этот инициал обычно используется монархом при подписании корреспонденции.

Слезы Меган Маркл

Ни для кого не секрет, что Меган Маркл находится в сложных отношениях с королевской семьей. Жену принца Гарри, как и его самого, даже не пригласили на прием, который состоялся в Букингемском дворце прямо перед похоронами Елизаветы.

Однако на самой траурной церемонии 41-летняя американка присутствовала и наравне с другими членами королевского дома скорбела над телом почившей. Когда мимо Маркл пронесли гроб, она сделала реверанс в его сторону и прослезилась.

Плач волынки

Королевский волынщик Пол Бернс каждое утро будил Елизавету II своей музыкой. Он же оказался тем человеком, который сыграл для покойной королевы прощальный «плач». Под прекрасные звуки волынки Бернса гроб с телом королевы медленно опускали в усыпальницу в часовне Святого Георгия.

Прощальная мелодия, адресованная королеве, заставила прослезиться многих гостей. Когда она затихла, королевский гроб полностью погрузился в склеп часовни.

Речь епископа

Во время похоронной службы архиепископ Кентерберийский произнес мудрые и трогательные слова. Его речь нашла отклик в сердцах миллионов британцев. Священник сравнил правление Елизаветы с жертвой Иисуса Христа:

— Ее служба своему народу, странам Содружества и всему миру в самой своей сути показывает, что она следовала Христу. Королева следовала завету самого Бога, который сказал про себя, что он пришел не для того, чтобы служили ему, а для того, чтобы служить и отдать свою жизнь в качестве выкупа за многих.

Высокий Пол

Верный паж Елизаветы II Пол Уайбрю приехал в Виндзор, чтобы проводить свою королеву в последний путь. Высокий Пол, прозванный так из-за своего роста в 193 сантиметра, был одним из самых влиятельных королевских помощников. Монархиня проводила с ним много времени даже в период пандемии.

Высокий Пол поддерживал бодрость духа и остроту ума королевы. Вот как красноречиво описал его роль один из зрителей траурной церемонии:

— Во главе процессии, за оркестром, идет этот человек — паж королевы, сержант Пол Уайбрю. Он был рядом с королевой на протяжении 44 лет ее 70-летнего правления. Теперь он сопровождает ее в последний путь.

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.