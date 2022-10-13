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Приметы и советы

Кадыров назначил сына бывшего генпрокурора Чайки своим советником

Юлия Курганова
Общество
Кадыров назначил сына бывшего генпрокурора Чайки своим советником
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам бизнесмена Артема Чайку, сына бывшего генерального прокурора Юрия Чайки. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в сферу его советника будет входить координация и участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности в регионе.

В настоящее время Юрий Чайка находится на должности полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

5 октября сообщалось, что Кадыров вошел в Книгу рекордов России как человек, попавший под наибольшее в мире количество санкционных ограничений. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко лично вручил главе Чечни сертификаты, подтверждающие занесение в книгу рекордов. Сам Кадыров заявил, что гордится таким достижением. Он также заявил, что попадает под такое количество санкций, так как защищает ислам.

Чечня Рамзан Кадыров советник Юрий Чайка
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