Юрист рассказал о переводах на карту, которые лучше не трогать

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Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию средств с карт граждан, чье внимание из-за количества операций притупляется. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он рассказал, что после СМС-сообщения о зачислении определенной суммы поступает звонок от преступников, или приходит сообщение в мессенджер.

— Подразумевается, что человек уже увидел «подарок» в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя, — пояснил юрист в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, главным признаком мошенничества является настойчивость, с которой жертву уговаривают совершить определенные действия: раскрыть конфиденциальную финансовую информацию или перевести деньги «обратно».

Соловьев порекомендовал при получении неожиданных поступлений на карту оперативно обратиться в банк. И уже с помощью его работников разрешить создавшуюся ситуацию (отправитель средств должен официально подать соответствующее заявление о возврате). Не нужно тратить эти деньги и переводить их на другие свои счета, предупредил эксперт.

6 октября ЦБ предупредил россиян о мошенничестве от имени сотрудников банка. Уточняется, что сначала злоумышленники звонят человеку и говорят ему о подозрительных операциях, которые якобы совершаются по его карте. Затем они отправляют жертве поддельное удостоверение работника ЦБ в качестве гарантии.