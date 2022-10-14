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Около 200 интерактивных рабочих тетрадей по 16 предметам появилось в библиотеке МЭШ

Елена Самойлова
Город
Около 200 интерактивных рабочих тетрадей по 16 предметам появилось в библиотеке МЭШ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появилось около 200 интерактивных рабочих тетрадей по 16 предметам для самоподготовки учителя для создания цифровых домашних заданий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 14 октября.

Как отмечается, в МЭШ появились материалы по 16 предметам учебной программы с пятого по 11-й класс: математике, алгебре, геометрии, русскому и английскому языкам, литературе, всеобщей и отечественной истории, обществознанию, географии, физике, биологии, химии, ОБЖ, технологии и информатике.

— В этом учебном году мы добавили в библиотеку интерактивные рабочие тетради группы компаний «Просвещение». Для ребят это еще один эффективный инструмент для саморазвития и самоподготовки, а для учителей дополнительная возможность для создания цифровых домашних заданий, — отметила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

Она добавила, что педагоги смогут использовать интерактивные задания, тренажеры, тесты, самостоятельные и контрольные работы на уроках, а также как домашнее задание. Кроме того, встроенная функция автопроверки поможет экономить время.

Также с процессом прохождения материалов и результатами смогут ознакомиться родители учащихся, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в обновленном сервисе «Портфолио учащегося» МЭШ появились новые данные о достижениях школьников в области культуры и творчества.

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