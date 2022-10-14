Ефимов: Инвестор сможет открыть на юго-западе Москвы детский сад по льготной арендной ставке

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Россия, Москва, Краснолиманская улица, 19Б Карта всех событий

В четвертом квартале город выставит на торги здание на Краснолиманской улице для размещения детского сада по льготной программе «Объекты образования за рубль». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Двухэтажное здание находится на Краснолиманской улице, дом 19б.

— В рамках программы «Объекты образования за рубль» город с 2013 года реализует на торгах помещения, предназначенные для размещения школ и детских садов. Так, до конца года на аукцион будет выставлен очередной объект — здание в Южном Бутове площадью 986 квадратных метров. Победитель торгов сможет открыть в нем детский сад на 95 мест, — рассказал заммэра.

В свою очередь министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что после приведения здания в надлежащий вид и выполнения требований программы инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды. Договор с ним будет заключен на 49 лет.

До этого Ефимов сообщил, что инвесторы построят в Москве 73 школы и детских сада по договорам участия.