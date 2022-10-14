Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Уличное освещение и архитектурная подсветка в столице переведены на зимний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков в пятницу, 14 октября.

— Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже, — рассказал он.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи отключается освещение вестибюлей станций метро, а в три часа ночи — подсветка мостов в центре столицы.

Заммэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. Диспетчеры центра управления сетями при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. От установленного графика можно отступить в связи с ухудшением погодных условий. Если начался снегопад или пасмурный день, освещение заработает раньше.

Накануне Бирюков сообщил, что специалисты отремонтируют плавающие фонтаны на Водоотводном канале в центре Москвы.