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Специалисты отремонтируют плавающие фонтаны на Водоотводном канале

Лейла Алиева
Город
Специалисты отремонтируют плавающие фонтаны на Водоотводном канале
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты отремонтируют плавающие фонтаны на Водоотводном канале в центре столицы. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— После завершения сезона комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале демонтировали с помощью специального самоходного понтона и крана-манипулятора и отправили на склад, где до весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей, каждый весом около 300 килограммов, — говорится в сообщении.

По словам Бирюкова, все фонтанные модули вместе с насосным оборудованием заменят форсунками, светильниками подводной подсветки, а также системами фильтрации. Кроме того, специалисты проведут работы по обновлению электроснабжения, а также сделают ремонт помещения насосной станции, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

1 октября в Москве завершился сезон работы городских фонтанов. В столице на данный момент работают около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.

Недавно специалисты уже приступили к консервации на зиму фонтана «Золотой колос» на ВДНХ. Уточняется, что после промывки светильники вокруг фонтана укроют на зиму деревянными коробами.

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