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Приметы и советы

Компания Danone откажется от подразделения по производству молочных продуктов в России

Елена Самойлова
Общество
Компания Danone откажется от подразделения по производству молочных продуктов в России
Фото: Depositphotos

Руководство французской продовольственной компании Danone приняло решение передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 14 октября.

В опубликованном на сайте сообщении говорится, что с указанной даты начнет процесс передачи фактического контроля производства молочной и растительной продукции в России.

— Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров, — цитируют публикацию «Известия».

Уточняется, что сопутствующие процедуре списания составят до одного миллиарда евро.

В апреле этого года компания объявила о прекращении новых инвестиций в Россию и импорта продукции брендов Evian и Alpro. Также представители Danone сообщили о решении переориентировать свою деятельность в РФ на основные молочные продукты, детское и лечебное питание.

В марте 2022 года сообщалось, что по итогам прошлого года около пяти процентов от общей выручки Danone были заработаны в России и менее одного процента — на Украине, где трудились около тысячи работников компании.

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