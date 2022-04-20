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Компания Danone прекратит импорт в РФ продукции брендов Evian и Alpro

Полина Долганова

Общество
Компания Danone прекратит импорт в РФ продукции брендов Evian и Alpro
Фото: depositphotos

Французская компания Danone объявила о прекращении новых инвестиций в Россию и импорта продукции брендов Evian и Alpro.

— Компания Danone приняла решение переориентировать свою деятельность в РФ на основные молочные продукты, детское и лечебное питание, — цитирует заявление компании РИА Новости.

До этого представители французской компании Danone сообщили, что продолжат локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания в России. В компании уточнили, что по итогам прошлого года около пяти процентов от общей выручки были заработаны в России и менее одного процента — на Украине, где работает около тысячи сотрудников Danone.

Западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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