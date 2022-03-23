Компания Danone продолжит локальное производство на территории России

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Представители французской компании Danone сообщили, что продолжат локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания в России. Об этом в среду, 23 марта, пишет агентство Reuters.

До этого стало известно, что французские компании Leroy Merlin и «Ашан» остаются в России. Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье во вторник, 15 марта.

Кроме того, член совета директоров «Стокманн» Ирина Рябко заявила, что ни одна из представленных в магазинах компаний пока не планирует уход из России. По ее словам, происходящие сейчас перерывы в продажах связаны с нарушением действующих логистических цепочек, отсутствием горизонта планирования, ростом курсов валют, а также санкциями.

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни из них приостановили развитие, другие — покинули страну, а третьи — изменили механизм действия. В СМИ появляется множество недостоверных данных о приостановке деятельности зарубежных компаний в РФ. Услугами каких из них россияне продолжат пользоваться — читайте в материале «ВМ».