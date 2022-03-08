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Сеть магазинов «Стокманн» продолжит работу в России

Евгений Белоусов

Общество
Сеть магазинов «Стокманн» продолжит работу в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Член совета директоров «Стокманн» Ирина Рябко заявила, что ни одна из представленных в магазинах компаний пока не планирует уход из России. Об этом она сообщила в понедельник, 7 марта.

— Ни одна из компаний, представленных в наших магазинах, пока не планирует уход с российского рынка, как сейчас пишут многие издания. Это сложная процедура, связанная с увольнением людей, реализацией остатков и закрытием юридических лиц, — рассказала Рябко.

По ее словам, происходящие сейчас перерывы в продажах связаны с нарушением действующих логистических цепочек, отсутствием горизонта планирования, ростом курсов валют, а также санкциями.

Рябко добавила, что компании, заявляющие о приостановлении своих продаж в России по политическим причинам, подчиняются своим головным офисам, передает Business FM.

До этого о приостановке инвестиционных проектов в России заявила компания Danone. Также Россию покидают финские производитель хлеба и кондитерских изделий Fazer и производители продуктов питания Valio и Paulig.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

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