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Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России

Евгений Белоусов

Общество
Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России
Фото: depositphotos

Компания Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что Danone продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания в России. Подобное решение компания приняла из-за проводимой Россией военной спецоперации на территории Украины.

— Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания, — говорится в сообщении.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

В этот же день компания Ozon заверила, что вся ее инфраструктура, сервисы и IT-системы продолжают стабильно работать. В пресс-службе компании также отметили, что Ozon мониторит цены на площадке и пресекает необоснованные повышения цен на социально значимые товары.

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