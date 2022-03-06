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Ozon заявил о продолжении стабильной работы в России

Евгений Белоусов

Общество
Ozon заявил о продолжении стабильной работы в России
Фото: Pexels

Компания Ozon заверила, что вся ее инфраструктура, сервисы и IT-системы продолжают стабильно работать. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— Клиенты могут совершать покупки на Ozon в прежнем режиме. Спрос на товары некоторых категорий повышен, но у площадки есть запасы на центральных и региональных складах, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что Ozon мониторит цены на площадке и пресекает необоснованные повышения цен на социально значимые товары.

Транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты «Мир» и другие платежные инструменты.

Кроме того, компания оказывает поддержку предпринимателям.

— Для продавцов, которые торгуют со своего склада, Ozon смягчил правила выполнения заказов, имея в виду возможную нестабильность в работе логистических компаний, — говорится в сообщении пресс-службы.

В этот же день в Банке России уверили, что деньги на картах Visa и Mastercard все еще доступны. Самими же картами все еще можно будет пользоваться до конца их срока.

Уточняется, что операции по этим картам обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

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