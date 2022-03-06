ЦБ РФ: Деньги на картах Visa и Mastercard остаются доступны

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Деньги на картах Visa и Mastercard все еще доступны. Самими же картами все еще можно будет пользоваться до конца их срока. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе Банка России.

— Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что операции по этим картам обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

До этого в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что карты Visa и Mastercard проработают до конца срока, после банки сами выпустят карты «Мир». В НСПК также добавили, что на данный момент все операции по картам Visa и Mastercard на территории РФ доступны и прорабатываются в Национальной системе платежных карт.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».