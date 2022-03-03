Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир»

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Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

Оформить карту «Мир» может любой гражданин России в любом банке — партнере платежной системы. На сегодняшний день такие карты можно получить в большинстве банков на территории РФ.

Чтобы получить карту, нужно выбрать кредитную организацию, уточнить тарифы на обслуживание и выпуск карты. Затем необходимо заполнить заявление на сайте банка или в его отделении. Через несколько дней карту можно получить в отделении банка. В ряде финансовых учреждений имеется услуга дистанционного оформления.

Как отмечают эксперты, существует два типа карт «Мир» — дебетовая и кредитная. Дебетовая используется для управления собственными средствами клиента, кредитная дает возможность использовать средства банка, оплачивать покупки в кредит, погашая задолженность с процентами по договору с банковской организацией, передает «Мир 24».

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Источник: mir24.tv