Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир»
Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».
Оформить карту «Мир» может любой гражданин России в любом банке — партнере платежной системы. На сегодняшний день такие карты можно получить в большинстве банков на территории РФ.
Чтобы получить карту, нужно выбрать кредитную организацию, уточнить тарифы на обслуживание и выпуск карты. Затем необходимо заполнить заявление на сайте банка или в его отделении. Через несколько дней карту можно получить в отделении банка. В ряде финансовых учреждений имеется услуга дистанционного оформления.
Как отмечают эксперты, существует два типа карт «Мир» — дебетовая и кредитная. Дебетовая используется для управления собственными средствами клиента, кредитная дает возможность использовать средства банка, оплачивать покупки в кредит, погашая задолженность с процентами по договору с банковской организацией, передает «Мир 24».
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Источник: mir24.tv