Visa и Mastercard приостановят деятельность в России

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Компании Mastercard и Visa сообщили о приостановке своей деятельности в России.

— Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации, — заявили в компании.

Выпущенные в РФ карты Mastercard больше не будут поддерживаться сетью, а карты, выпущенные за рубежом, не будут работать в российских торговых точках и банкоматах, разъяснила компания, сообщает РИА Новости.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Visa и Mastercard не одобрят выпуск новых карт таким банкам, как ВТБ , Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие».

25 февраля стало известно, что ЦБ РФ РФ и власти России выступят с поддержкой по отношению к тем банкам, которые попали под санкции.