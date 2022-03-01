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СМИ: Попавшие под санкции банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
СМИ: Попавшие под санкции банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard
Фото: Kozhokhin Alexander

Попавшие под санкции ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие» не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, уже выданные карты продолжат работать на территории Российской Федерации.

Представители международной платежной системы Visa во вторник, 1 марта, сообщили о готовности соблюдать санкционные меры в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте корпорации. В компании уточнили, что следили за развитием ситуации на Украине «с глубокой грустью».

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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