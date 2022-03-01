Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России

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Представители международной платежной системы Visa во вторник, 1 марта, сообщили о готовности соблюдать санкционные меры в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.

— Нашим приоритетом номер один является обеспечение безопасности и безопасности наших коллег, которые непосредственно затронуты. Мы также хотим поддержать вместе с нашими сотрудниками и Visa Foundation гуманитарные усилия, направленные на удовлетворение основных потребностей граждан, — сообщили в компании.

Представители Visa уточнили, что следили за развитием ситуации на Украине «с глубокой грустью».

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время. Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.