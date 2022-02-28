Правительство РФ подготовило решения для смягчения последствий санкций

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Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-ти процентную продажу валютной выручки экспортерами.

Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций.

На фоне роста заимствований в России было временно приостановлено размещение государственных ценных бумаг.

Власти продолжают отслеживать ситуацию на финансовых рынках и продолжат принимать меры для поддержания экономической стабильности, подытожил глава министерства, чьи слова приводят в Telegram-канале правительства.

Страны Запада требуют отключить российские банки от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от этой системы.

Собеседник «ВМ» напомнил, что SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») — частная акционерная компания, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Ее деятельность прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей. Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее стоит.