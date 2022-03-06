Банки выпустят карты «Мир» после истечения сроков работы Visa и Mastercard

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Карты Visa и Mastercard проработают до конца срока, после банки сами выпустят карты «Мир». Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

— Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе, — уточняется в сообщении.

В НСПК также добавили, что на данный момент все операции по картам Visa и Mastercard на территории РФ доступны и прорабатываются в Национальной системе платежных карт, передает РИА Новости.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».