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Финский производитель продуктов Fazer прекратит деятельность в России

Евгений Белоусов

Общество
Финский производитель продуктов Fazer прекратит деятельность в России
Фото: Unsplash

Финский производитель продуктов питания Fazer намерен остановить деятельность в России. Об этом в воскресенье, 6 марта, говорится в заявлении компании.

— Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия, поэтому мы не смогли выйти из ситуации так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали и двигались как можно быстрее, учитывая риски и угрозы, — приводятся в сообщении слова генерального директора группы компаний Fazer Кристофа Витцтума.

Отмечается, что к такому решению в компании пришли из-за проводимой Россией спецоперации на территории Украины, передает РИА Новости.

Основная производимая Fazer продукция — хлебобулочные и кондитерские изделия. В 2021 году оборот в России составил около 157 миллионов евро, или 13 процентов от оборота Группы Fazer.

О приостановке инвестиционных проектов в России заявила также компания Danone.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

В этот же день компания Ozon заверила, что вся ее инфраструктура, сервисы и IT-системы продолжают стабильно работать. В пресс-службе компании также отметили, что Ozon мониторит цены на площадке и пресекает необоснованные повышения цен на социально значимые товары.

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