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Финские Valio и Paulig покидают российский рынок

Евгений Белоусов

Общество
Финские Valio и Paulig покидают российский рынок
Фото: Pexels

Финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка. Об этом стало известно в понедельник, 7 марта.

Причиной ухода с российского рынка обе компании назвали проводимую Россией военную спецоперацию на территории Украины.

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в компании работает около 400 человек.

— У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в России, — заявил гендиректор Valio Анникки Хурме.

У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери. Россия — основной рынок сбыта Paulig, здесь же у компании работает около 200 сотрудников.

— Процесс начнется немедленно, и в настоящее время оценивается подробный график, — передает сообщение РИА Новости.

Днем ранее о приостановке инвестиционных проектов в России заявила компания Danone. Также Россию покидает финский производитель хлеба и кондитерских изделий Fazer.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

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