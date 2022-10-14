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Мужчина в Подмосковье обокрал женский монастырь

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в Подмосковье обокрал женский монастырь
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Острово Карта всех событий

В подмосковном Орехово-Зуеве мужчина украл из женского монастыря деньги, предназначавшиеся на ремонт. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 14 октября.

По ее словам, средства, собранные на ремонт храма, лежали у настоятельницы в келье внутри комода. Злоумышленник об этом узнал, сделал копию ключа от двери, проник ночью в помещение и выкрал полтора миллиона рублей. Когда священнослужительница обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, являвшийся работником храма.

Орехово-Зуевский городской суд избрал меру пресечения для фигуранта в виде ограничения запрета определенных действий.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Еще одна кража, случившаяся в Подмосковье, завершилась для виновных лишением свободы. Двоих мужчин осудили за незаконную вырубку деревьев.

Подмосковье Орехово-Зуево Московская область Преступления Уголовные дела
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