Мужчина в Подмосковье обокрал женский монастырь

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Острово Карта всех событий

В подмосковном Орехово-Зуеве мужчина украл из женского монастыря деньги, предназначавшиеся на ремонт. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 14 октября.

По ее словам, средства, собранные на ремонт храма, лежали у настоятельницы в келье внутри комода. Злоумышленник об этом узнал, сделал копию ключа от двери, проник ночью в помещение и выкрал полтора миллиона рублей. Когда священнослужительница обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, являвшийся работником храма.

Орехово-Зуевский городской суд избрал меру пресечения для фигуранта в виде ограничения запрета определенных действий.

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